"Культура за 100 секунд": выставка французского рисунка открылась в Пушкинском музее

В Пушкинском музее открывается выставка французского рисунка первой половины XIX века. Она включает 25 тематических разделов. Там можно увидеть изображения быта и светских развлечений, пейзажи и документальные работы

В "Москвариуме" пройдет новое шоу "Полюбить океан". В представлении совместили выступления дельфинов с показом документальных фильмов.

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