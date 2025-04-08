Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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08 апреля, 07:50

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка французского рисунка открылась в Пушкинском музее

"Культура за 100 секунд": выставка французского рисунка открылась в Пушкинском музее

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В Пушкинском музее открывается выставка французского рисунка первой половины XIX века. Она включает 25 тематических разделов. Там можно увидеть изображения быта и светских развлечений, пейзажи и документальные работы

В "Москвариуме" пройдет новое шоу "Полюбить океан". В представлении совместили выступления дельфинов с показом документальных фильмов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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