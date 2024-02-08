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08 февраля, 16:15

Культура

Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве

Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве

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Народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в столице. Он пожаловался на боль в сердце, но диагноз инфаркт не подтвердился. Стало известно, что актер поскользнулся и повредил ребро, рассказала журналистам его жена Юлия Монахова.

По данным телеграм-каналов, Панкратов-Черный упал на улице во время гастролей в Красноярске. Плохо ему стало уже после возвращения в Москву, где и вызвали скорую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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