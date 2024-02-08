Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве

Народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в столице. Он пожаловался на боль в сердце, но диагноз инфаркт не подтвердился. Стало известно, что актер поскользнулся и повредил ребро, рассказала журналистам его жена Юлия Монахова.

По данным телеграм-каналов, Панкратов-Черный упал на улице во время гастролей в Красноярске. Плохо ему стало уже после возвращения в Москву, где и вызвали скорую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.