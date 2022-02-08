Объявлены номинанты на премию "Оскар"

Организаторы премии "Оскар" объявили номинантов. За звание лучшего фильма будут бороться "Вестсайдская история", "Аллея кошмаров" и "Дюна". Среди тех, кто может получить статуэтку также находятся картины "Король Ричард", "Лакричная пицца" и "Власть пса".

Лучшим актером может стать Бенедикт Камбербенч, Уилл Смит или Хавьер Бердем. Лучшую актрису будут выбирать из Джессики Честейн, Николь Кидман и Кирстен Стюарт.

Это далеко не весь список голливудских звезд, которые имеют шанс подняться на сцену по красной дорожке. Церемония вручения наград запланирована на 27 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.