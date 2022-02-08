Телезрителям рассказали о самых интересных игровых новинках

08:00
Москвичам рассказали о самых интересных игровых новинках. Игроков ждет постапокалипсис, борьба с демонами хаоса и средневековая депрессия.
"Horizon Forbidden West" 0 едва ли не самая ожидаемая игра года. Точнее, это сиквел одной из самых популярных в истории бродилок. Вселенная "Horizon" – постапокалиптический мир, где человечество погубил прогресс, а землю захватили звероподобные роботы. В новой части на мир обрушилось еще одно зло – мистическая порча, которая вызывает разные природные катаклизмы и убивает все вокруг. Вам предстоит спасти всех от лица охотницы Элой.
Следующая игра – "Total War: Warhammer 3". Это заключительная часть трилогии Warhammer Fantasy Battles. В новой части главными врагами выступают четыре демона хаоса. Чтобы противостоять им, нужно будет освоить карту, подружиться с одними народами и поссориться с другими. При этом по-прежнему важно собирать ресурсы и прокачивать армию, чтобы потом выдвинуть войска к царству одного из четырех демонов.
И последняя игра в списке – "Elden Ring". Это проект именитого геймдизайнера Хидетака Миядзаки, создателя легендарной "Dark Souls". Новая бродилка станет ее идейным продолжением.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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