Телезрителям рассказали о самых интересных игровых новинках

Москвичам рассказали о самых интересных игровых новинках. Игроков ждет постапокалипсис, борьба с демонами хаоса и средневековая депрессия.

"Horizon Forbidden West" 0 едва ли не самая ожидаемая игра года. Точнее, это сиквел одной из самых популярных в истории бродилок. Вселенная "Horizon" – постапокалиптический мир, где человечество погубил прогресс, а землю захватили звероподобные роботы. В новой части на мир обрушилось еще одно зло – мистическая порча, которая вызывает разные природные катаклизмы и убивает все вокруг. Вам предстоит спасти всех от лица охотницы Элой.

Следующая игра – "Total War: Warhammer 3". Это заключительная часть трилогии Warhammer Fantasy Battles. В новой части главными врагами выступают четыре демона хаоса. Чтобы противостоять им, нужно будет освоить карту, подружиться с одними народами и поссориться с другими. При этом по-прежнему важно собирать ресурсы и прокачивать армию, чтобы потом выдвинуть войска к царству одного из четырех демонов.

И последняя игра в списке – "Elden Ring". Это проект именитого геймдизайнера Хидетака Миядзаки, создателя легендарной "Dark Souls". Новая бродилка станет ее идейным продолжением.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.