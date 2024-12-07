В концертном зале "Зарядье" прошел музыкальный спектакль для детей

В рамках программы III Московского зимнего музыкального фестиваля в концертном зале "Зарядье" прошел спектакль "Волшебная Одиссея: приключения оркестра в созвездии Большой Валторны". Этот спектакль лишь один из цикла симфонических постановок для детей.

Это совместная работа режиссера Дмитрия Отяковского, театра "Странствующие куклы господина Пэжо" и Московского государственного симфонического оркестра.

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