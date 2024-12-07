Музыкальный спектакль для детей прошел в "Зарядье"

В "Зарядье" для детей прошел музыкальный спектакль под названием "Волшебная Одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны". Представление в необычной форме знакомит юных слушателей с музыкой русских и зарубежных композиторов.

Интерактивное действо объединяет симфоническую музыку в исполнении большого оркестра, яркую режиссуру, компьютерную графику, буффонаду и трюки от воздушных акробатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

