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07 декабря, 15:30

Культура

Музыкальный спектакль для детей прошел в "Зарядье"

Музыкальный спектакль для детей прошел в "Зарядье"

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В "Зарядье" для детей прошел музыкальный спектакль под названием "Волшебная Одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны". Представление в необычной форме знакомит юных слушателей с музыкой русских и зарубежных композиторов.

Интерактивное действо объединяет симфоническую музыку в исполнении большого оркестра, яркую режиссуру, компьютерную графику, буффонаду и трюки от воздушных акробатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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