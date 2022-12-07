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07 декабря, 22:58

M24.RU

В столице прошел предпремьерный показ фильма "Непослушник-2"

В столице прошел предпремьерный показ фильма "Непослушник-2"

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7 декабря состоялся предпремьерный показ лирической комедии режиссера Владимира Котта "Непослушник-2". Корреспондент Москвы онлайн пообщался с деятелями культуры на красной ковровой дорожке.

Согласно сюжету, отец Анатолий после падения теряет память и забывает кто он. Димонстр, или просто Дима, герой полюбившейся поклонникам первой части фильма, решается восстановить память священника. Дима намерен инсценировать перед отцом Анатолием фрагменты его прошлого, используя декорации, спецэффекты, каскадеров, монахов и так далее.

Главные роли в фильме исполнили Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов, Таисия Вилкова, Гоша Куценко, Татьяна Орлова и Маргарита Аброськина.
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