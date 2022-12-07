Новый сезон театра La Scala открылся оперой "Борис Годунов"

Всемирно известный миланский театр "Ла Скала" открыл сезон оперой Мусоргского "Борис Годунов". И это, несмотря на протесты Киева и обвинения со стороны украинских дипломатов в поддержке России.

Открытие сезона – одно из важнейших событий в музыкальной жизни Италии, поэтому сегодня в зале собралось множество гостей из высшего руководства страны. Так, впервые за последние 10 лет на мероприятии вместе оказались президент и премьер Италии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

