В прокат выйдет фильм "Спенсер"

В четверг, 9 декабря, на большие экраны выйдет картина чилийского режиссера Пабло Ларраина "Спенсер". По его словам, это будет своего рода басня, абстрактная сказка о том, как королевская семья провела праздники в 1991 году.

По сюжету, брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Ходят слухи о романе принца на стороне. Злые языки прогнозируют развод. Тем не менее на рождественском празднике в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они традиционно выезжают на охоту, вместе едят и пьют за столом.

Вышел трейлер к специальному эпизоду "Гарри Поттера". Съемочная группа вернется Хогвартс, чтобы отпраздновать 20-летний юбилей картины "Гарри Поттер и философский камень". Премьера эпизода намечена на 1 января. В новом проекте появятся Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.