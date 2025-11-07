Форма поиска по сайту

07 ноября, 12:15

Культура

Первые посетители поделились впечатлениями о музее под открытым небом в Москве

Первые посетители поделились впечатлениями о музее под открытым небом в Москве

Первые посетители поделились впечатлениями о новом музее под открытым небом на Красной площади в Москве. На выставке представлены военная техника, документы 1940-х годов, фотографии и личные истории москвичей-защитников.

В первый день ее посетили сотни горожан и гостей столицы. Многие отметили, что не ожидали увидеть такую технику в центре Москвы, и назвали выставку впечатляющей и трогательной. Гости, в том числе приехавшие в столицу впервые, добавили, что посещение стало для них частью праздника и способом почувствовать связь с историей страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуравыставкигородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаДемид Густов

