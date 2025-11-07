Музей "Город живых историй" открылся на Красной площади в Москве

Музей под открытым небом "Город живых историй" начал работать на Красной площади в Москве. Масштабный проект посвящен 84-ой годовщине легендарного военного парада 1941 года.

Экспозиция включает 10 тематических зон, объединенных в единую историю Битвы за Москву. Например, в разделе "Авиационный щит столицы" представлены уникальные снимки авиазаводов, авиадетали, модели самолетов, элементы аэростатов, фотографии летчиков и аэродромов, а также личные вещи пилотов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.