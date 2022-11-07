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Культура

В Сети состоится премьера российского сериала "Онлайф"

В Сети состоится премьера российского сериала "Онлайф"

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На этой неделе состоится премьера драмеди "Онлайф" с Лукерьей Ильяшtнко и Константином Крюковым в главных ролях. По сюжету пять молодых девушек подписаны друг на друга в социальных сетях, они изо всех сил стараются показать, насколько их жизнь гламурна.

Для этого они делают постановочные фотографии, однако желание измениться по-настоящему не оставляет ни одну из них. Однажды героини приходят на психологический онлайн-марафон "Счастье – это ты".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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