У Джонни Деппа выросли шансы выиграть суд над Эмбер Херд

Актер и его адвокат получили у судьи доступ к телефону актрисы. В нем хранятся снимки, на которых запечатлена Эмбер Херд с синяками, якобы от побоев Джонни Деппа. Актер и его адвокат заявили, что это фейк и фотошоп. Они намерены это доказать.

Джонни хочет добиться от экс-супруги компенсации в 50 миллионов долларов. Он понес серьезные убытки – попал в черный список киностудий и лишился звездных ролей. Ему не дали сыграть Гриндевальда в "Фантастических тварях" и отказали в съемках продолжения "Пиратов Карибского моря". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.