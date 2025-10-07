Форма поиска по сайту

07 октября, 07:45

Культура

Спектакль "Подросток оттепели" пройдет на ВДНХ в Москве

Спектакль "Подросток оттепели" пройдет на ВДНХ в Москве 7 октября. После постановки можно поучаствовать в ее обсуждении.

В парке "Зарядье" открылась выставка "Сокровенное – живое". Это диалог времен, в котором современные художники переосмысливают образы и язык народного искусства. Еще одну экспозиция подготовили в ДК "Кристалл". Там можно увидеть 2 000 коллекционных игрушек от российских и зарубежных дизайнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

