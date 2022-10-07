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В прокат вышел российский фильм "Сердце Пармы"

В прокат вышел российский фильм "Сердце Пармы"

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Один из самых ожидаемых российских фильмов вышел в прокат. На больших экранах можно посмотреть драму "Сердце Пармы", которую уже окрестили русской "Игрой престолов".

"Сердце Пармы" – экранизация романа Алексея Иванова. Съемки проходили в Пермском крае и Подмосковье. На берегах рек возвели уникальные декорации – деревянные и каменные города с крепостями и домами на сваях.

Сюжет строится на противостоянии московских воинов и населения древнего Урала. Князь Михаил Ермолаевич, полюбив местную ведьму, старается примирить христиан и язычников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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