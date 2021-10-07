Российский киноэкипаж посетил американский сегмент МКС

Космический киноэкипаж посетил американский сегмент МКС. Космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд пришли в гости к астронавтам на модуль Columbus, чтобы познакомиться поближе.

По договоренности в НАСА часть художественного фильма снимут на американской территории станции в обзорном модуле "Купол". Он состоит из семи прозрачных иллюминаторов.

Корабль "Союз МС-19" со Шкаплеровым, Шипенко и Пересильд отправился на орбиту 5 октября. Ожидается, что съемки первого художественного фильма в космос продлятся 12 дней. Потом Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.