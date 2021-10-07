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Москва 24

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Культура

08:00

Группа ДДТ собрала на новый альбом 6 млн рублей за сутки

культура видео Иван Лозовой Кристина Курума

Поклонники ДДТ перевели музыкантам рекордную сумму. На предзаказе нового альбома за сутки удалось собрать примерно 6 миллионов рублей. Премьера намечена на 28 октября.

В крауд-кампании приняли участие 2 013 человек. Юрий Шевчук всем им крайне благодарен. Лидер группы признался, что музыканты сейчас нуждаются в этих деньгах как никогда. Пандемия коронавируса практически оставила без выступлений, тем самым лишив привычного заработка.

Предыдущий рекорд принадлежал группе "Алиса". Константину Кинчеву в прошлом году чуть больше чем за сутки удалось собрать в районе пяти миллионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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