Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 20:55

События

Фестиваль славянской культуры "АртМиф" прошел на Болотной площади

Фестиваль славянской культуры "АртМиф" прошел на Болотной площади

Организаторы представили программу фестиваля "Казачья станица Москва"

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, какую мудрость она усвоила с возрастом

Новости мира: наводнение стало причиной массовой эвакуации в Пакистане

"Моя Москва": Станислав Садальский. Часть 2

Московский драмтеатр имени Пушкина представит спектакль "Буря"

Открылась выставка первых резидентов "Московских мастерских"

"Интервью": Нино Нинидзе – о вдохновении и боли

"Моя Москва": Станислав Садальский. Часть 1

Актриса Нино Нинидзе рассказала, как справляется с душевными ранами

Сказки, мифы и легенды ожили в центре столицы. 7 сентября на Болотной площади состоялся фестиваль славянской культуры "АртМиф".

Фестиваль проходил в формате большого квеста. Гостей ждали 13 тематических локаций, где нужно было выполнить задания разной сложности. Параллельно участники знакомились с культурой и традициями народов России и мира.

Центральной точкой праздника стала "Площадь Легенд". Здесь зрители могли увидеть косплей-дефиле, выступления фолк-коллективов и шоу иллюзионистов. В локации "Арена" прошли исторические реконструкции боев и танцевальные мастер-классы, а зона "Ристалище" стала пространством игр – как древнерусских, так и современных.

В рамках фестиваля на Болотной площади открылся арт-маркет, на котором представили более 1 500 товаров, созданных художниками, дизайнерами и ремесленниками. Также гости могли научиться расписывать матрешек, делать славянские маски животных и шарнирных кукол из бумаги.

В мир сказочных персонажей и мифологических существ перенеслась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

Читайте также
культурафестивалигородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика