Фестиваль славянской культуры "АртМиф" прошел на Болотной площади

Сказки, мифы и легенды ожили в центре столицы. 7 сентября на Болотной площади состоялся фестиваль славянской культуры "АртМиф".

Фестиваль проходил в формате большого квеста. Гостей ждали 13 тематических локаций, где нужно было выполнить задания разной сложности. Параллельно участники знакомились с культурой и традициями народов России и мира.

Центральной точкой праздника стала "Площадь Легенд". Здесь зрители могли увидеть косплей-дефиле, выступления фолк-коллективов и шоу иллюзионистов. В локации "Арена" прошли исторические реконструкции боев и танцевальные мастер-классы, а зона "Ристалище" стала пространством игр – как древнерусских, так и современных.

В рамках фестиваля на Болотной площади открылся арт-маркет, на котором представили более 1 500 товаров, созданных художниками, дизайнерами и ремесленниками. Также гости могли научиться расписывать матрешек, делать славянские маски животных и шарнирных кукол из бумаги.

В мир сказочных персонажей и мифологических существ перенеслась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.