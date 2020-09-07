Вышел российский фильм "Жанна"

Немало интересных новинок, в том числе российских, показали на Московском международном кинофестивале, который не так давно завершился в столице. Например, фильм "Жанна" с Ксенией Раппопорт. Его можно будет увидеть в широком прокате.

В основе сюжета – пьеса Ярославы Пулинович. Одноименный спектакль с большим успехом шел в театре Наций 9 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.