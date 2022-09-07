В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль. В 2022 году в основном конкурсе не оказалось работ российских или украинских режиссеров. Из 23 представленных картин пять сняли женщины.

Вне конкурса показали премьеру Сергея Лозницы "Киевский процесс". Это документальный фильм, основанный на кинохрониках. Лента рассказывает о трибунале Киевского военного округа 1946 года, который проходил в Доме Красной Армии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.