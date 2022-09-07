Илон Маск признался, что новый сериал "Властелин колец: кольца власти" разочаровал

Илон Маск признался, что новый сериал "Властелин колец: кольца власти" его, мягко говоря, разочаровал. По мнению Илона, от такой трактовки на экране "Толкин переворачивается в гробу".

Основные претензии у Маска – к героям. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.