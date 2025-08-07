Фигуристы "Щелкунчика на льду" будут судиться из-за невыплаты гонораров

Артисты фигурного шоу "Щелкунчик на льду" будут судиться с организаторами из-за невыплаты гонораров за новогодние выступления в рамках "Ледовых сезонов". Среди пострадавших оказался заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко.

Генеральный директор "Ледовых сезонов" признал проблему с выплатами артистам. Он объяснил ситуацию тем, что подрядчики проекта еще не рассчитались с ним самим, поскольку произошли некоторые моменты, повлиявшие на финансовую успешность шоу.

