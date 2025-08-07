Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 22:45

Культура

Фигуристы "Щелкунчика на льду" будут судиться из-за невыплаты гонораров

Фигуристы "Щелкунчика на льду" будут судиться из-за невыплаты гонораров

Собянин: Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа

"Моя Москва": Анна Терехова. Часть 1

Арии из итальянских опер и джазовые композиции прозвучали на Патриарших прудах

Музыкальное выступление "Лето. Классика. Джаз" состоится на Патриарших прудах

Новая площадка фестиваля "Театральный бульвар" открылась во дворе театра "Современник"

"Моя Москва": Олег Каменщиков. Часть 2

Скульптуру "Большая глина" убрали с площади рядом с "ГЭС-2"

"Мой район. Новости": усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

Спектакль "Салю д'амур: все о любви" представили на Патриарших прудах

Артисты фигурного шоу "Щелкунчик на льду" будут судиться с организаторами из-за невыплаты гонораров за новогодние выступления в рамках "Ледовых сезонов". Среди пострадавших оказался заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко.

Генеральный директор "Ледовых сезонов" признал проблему с выплатами артистам. Он объяснил ситуацию тем, что подрядчики проекта еще не рассчитались с ним самим, поскольку произошли некоторые моменты, повлиявшие на финансовую успешность шоу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоЕлена ЛюбимоваЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика