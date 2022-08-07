ВДНХ продолжает отмечать 83 день рождения

Выставка достижений народного хозяйства продолжает отмечать 83 день рождения. Празднуют с размахом. Одним из самых ярких мероприятий накануне стал парад.

Всего были запланированы более 200 мероприятий: концерты, спектакли, лекции и даже выступление всадников Кремлевской школы верховой езды. Подготовили и угощение. Среди гастрономических сюрпризов – фирменный лимонад и мороженое. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.