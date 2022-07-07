В прокат вышел мультфильм "Влюбленные в небо"

Анимационная премьера на первой июльской неделе – "Влюбленные в небо" от японских мультипликаторов. Это история о подростковых хобби.

Тамаки Цуру – обыкновенная девочка, которая все свободное время проводит на тренировках по волейболу. Однажды она случайно попала мячом в планер одноклассника. Поскольку оплатить ремонт не было возможности, Тамаки вступает в авиационный клуб в качестве помощницы. Так небо стало ее главной страстью. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.