В прокат вышел российский фильм "Булки"

В прокат выходит российская лента "Булки" с Кристиной Асмус в главной роли. Главная героиня по имени Таня работает на хлебозаводе и мечтает о собственной пекарне, любящем муже и романтическом путешествии на Бали. Но реальность оказалась совсем иной.

Муж изменяет сразу же после свадьбы, а Таня без документов и денег, но зато с новыми друзьями, оказывается на Шри-Ланке. И, чтобы вернуться на родину, Таня вынуждена торговать булками на роскошных пляжах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.