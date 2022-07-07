Новый тизер-трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" опубликовали в Сети

В Сети появился новый тизер-трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти". Важный момент в нем – падение загадочного метеорита. Возможно, именно это запустит цепочку событий первого сезона. Он выйдет 2 сентября.

События "колец власти" происходят во Второй эпохе Средиземья. Зрители в том числе узнают и о происхождении Саурона. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.