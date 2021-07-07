В прокат выйдет аниме-сериал "Обитель зла: Бесконечная тьма"

В семействе суперуспешной франшизы "Обитель зла" пополнение. В четверг, 8 июля, на онлайн-платформе выходит новый аниме-сериал "Обитель зла: Бесконечная тьма". Главный герой Леон Кеннеди отправляется на расследование хакерской атаки Белого дома.

Действие происходит в 2006 году. Здание Белого дома обесточено и сюда легко проникают зомби. Президента США защищает агент Кеннеди. Фамилия тут не специально – это простое совпадение. В это же время другой персонаж – Клэр Редфилд узнает, что именно зомби могли стать причиной инцидента в Восточной Европе. Герои объединяются, чтобы во всем разобраться. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.