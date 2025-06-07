Первый день фестиваля "Солома" прошел в кинопарке "Москино"

7 июня в кинопарке "Москино" в юбилейный 10-й раз стартовал двухдневный музыкальный фестиваль "Солома". Событие, организованное телеканалом Москва 24, в этом году стало участником проекта "Лето в Москве".

"Солома" – это фестиваль новых имен и актуальной музыки. В первый день зрителей ждал музыкальный коктейль из самых разных жанров. На сцене выступили Саша де Буряк, FLORA, UBEL и Антон Лаврентьев, а также музыкальный проект "тима ищет свет". Хедлайнером стала исполнительница Минаева.

В течение всего дня в прямом эфире работали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.



