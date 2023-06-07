Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:19

M24.RU

Москвичам рассказали об обновлении Московского театра-студии Всеволода Шиловского

Москвичам рассказали об обновлении Московского театра-студии Всеволода Шиловского

"Тайны кино": Павел Лебешев

Премьера нового фильма Бориса Хлебникова "Снегирь" состоялась в Москве

"Звезды советского экрана": Аркадий Арканов

Кинотеатры под открытым небом будут работать в столичных парках весь летний сезон

Российский сериал "Ухожу красиво" выйдет на Wink в июне

Лев Толстой возглавил топ любимых авторов у россиян

Фильм Гая Ричи "Переводчик" собрал 77 млн рублей за первые четыре дня проката в РФ

Участники социального проекта "Театротерапия" совершили "Квантовый скачок"

Фильм "Снегирь" выйдет в прокат на этой неделе

7 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Новое рождение Московского театра".

Как мастерская студенческих спектаклей превратилась в полноценный театр-студию? Каким теперь будет репертуар обновленного театра? Какие возможности для творчества созданы в новом сценическом пространстве? Об этом и многом другом рассказали:

  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • народный артист России, актер, режиссер Всеволод Шиловский;
  • директор Московского театра-студии Всеволода Шиловского Константин Хромушкин;
  • актриса Московского театра-студии Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко;
  • актриса Московского театра-студии Всеволода Шиловского Татьяна Дербенева.
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика