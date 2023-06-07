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Москвичам рассказали об обновлении Московского театра-студии Всеволода Шиловского
7 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Новое рождение Московского театра".
Как мастерская студенческих спектаклей превратилась в полноценный театр-студию? Каким теперь будет репертуар обновленного театра? Какие возможности для творчества созданы в новом сценическом пространстве? Об этом и многом другом рассказали:
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- народный артист России, актер, режиссер Всеволод Шиловский;
- директор Московского театра-студии Всеволода Шиловского Константин Хромушкин;
- актриса Московского театра-студии Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко;
- актриса Московского театра-студии Всеволода Шиловского Татьяна Дербенева.