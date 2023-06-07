Москвичам рассказали об обновлении Московского театра-студии Всеволода Шиловского

7 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Новое рождение Московского театра".

Как мастерская студенческих спектаклей превратилась в полноценный театр-студию? Каким теперь будет репертуар обновленного театра? Какие возможности для творчества созданы в новом сценическом пространстве? Об этом и многом другом рассказали:

