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07 марта, 09:50

Культура

"Культура за 100 секунд": фестиваль "Игрокон" проходит в "Крокус Экспо"

"Культура за 100 секунд": фестиваль "Игрокон" проходит в "Крокус Экспо"

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Фестиваль Игрокон" проходит в "Крокус Экспо" до конца выходных. Это ключевое событие для всей geek-культуры и фанатов аниме. Гостей ждет более 1 000 игр, в том числе гигантских, в которые можно поиграть, а также пообщаться с их авторами. Кроме того, там состоится косплей-дефиле, а еще там можно будет сделать фотографии с любимыми героями в фотозоне.

Тем временем в Музее Победы стартовала выставка "Красота победы", посвященная советской женской моде в послевоенные годы. В числе экспонатов – более 200 образцов одежды из 50-х, а также живопись и снимки советских женщин, среди которых – актриса Любовь Орлова, балерины Майя Плисецкая и Галина Уланова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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