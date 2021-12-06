Криминальная драма "Дом Gucci" возглавила кинопрокат в России и СНГ. Фильм собрал 210 миллионов рублей за минувшие выходные.

Фильм режиссера Ридли Скотта вышел в российский прокат 2 декабря. В центре повествования фильма реальная история Патриции Реджани, которая вошла в семью Gucci, выйдя замуж за Маурицио Гуччи. Именно она выступила заказчицей убийства бывшего мужа, а после провела в тюрьме почти 20 лет.

В фильме снялись Леди Гага, Сальма Хайек, Адам Драйвер и Аль Пачино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.