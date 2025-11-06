Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" стартовал на площадке "Москино"

На площадке кинозавода "Москино" стартовал 2-й Международный форум "Культура. Медиа. Цифра". В нем принимают участие опытные представители индустрии из разных стран. В 2025 году заявлено более 160 спикеров из 20 государств и запланировано свыше 50 мероприятий.

На форуме презентуют и обсуждают новые идеи и проекты, которые скоро появятся на экранах. Например, под Новый год выйдет фильм, снятый на площадках "Москино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.