Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 17:15

Культура

Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" стартовал на площадке "Москино"

Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" стартовал на площадке "Москино"

"Интервью": Александр Маршал и Алексей Белов – о том, почему хит невозможно просчитать

Музей "Город живых историй" откроют на Красной площади в честь годовщины парада 1941 года

Медиарынок СНГ стал главной темой форума "Культура. Медиа. Цифра" в "Москино"

Второй международный форум "Культура. Медиа. Цифра" стартовал в Москве

Выставка с костюмами сказочных персонажей в московском метро будет работать до 9 ноября

Москвичам рассказали, какие культурные мероприятия можно посетить в столице 6 ноября

Московский планетарий отметил свое 96-летие премьерой спектакля "Коперник"

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева

Проект "Уличный артист" откроет бесплатные площадки на московских ярмарках

На площадке кинозавода "Москино" стартовал 2-й Международный форум "Культура. Медиа. Цифра". В нем принимают участие опытные представители индустрии из разных стран. В 2025 году заявлено более 160 спикеров из 20 государств и запланировано свыше 50 мероприятий.

На форуме презентуют и обсуждают новые идеи и проекты, которые скоро появятся на экранах. Например, под Новый год выйдет фильм, снятый на площадках "Москино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиногородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика