Медиарынок СНГ стал главной темой форума "Культура. Медиа. Цифра" в "Москино"

На площадке кинозавода "Москино" открылся второй международный форум "Культура. Медиа. Цифра". В этом году ключевой темой мероприятия стал потенциал медиарынка стран СНГ, где формируется аудитория более чем из 350 миллионов русскоязычных пользователей.

В рамках форума были анонсированы совместные проекты России с Узбекистаном, Индией и другими странами СНГ. Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о создании совместного проекта с Саудовской Аравией. Всего в мероприятии принимают участие более 160 спикеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.