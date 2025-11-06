Форма поиска по сайту

06 ноября, 16:30

Культура

Медиарынок СНГ стал главной темой форума "Культура. Медиа. Цифра" в "Москино"

Медиарынок СНГ стал главной темой форума "Культура. Медиа. Цифра" в "Москино"

На площадке кинозавода "Москино" открылся второй международный форум "Культура. Медиа. Цифра". В этом году ключевой темой мероприятия стал потенциал медиарынка стран СНГ, где формируется аудитория более чем из 350 миллионов русскоязычных пользователей.

В рамках форума были анонсированы совместные проекты России с Узбекистаном, Индией и другими странами СНГ. Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о создании совместного проекта с Саудовской Аравией. Всего в мероприятии принимают участие более 160 спикеров.

