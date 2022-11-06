HBO отказалась снимать продолжение "Мира Дикого Запада"

HBO отказалась снимать продолжение американского научно-фантастический сериала "Мир Дикого Запада".

Четвертый сезон завершился в августе. И создатели планировали, что пятый станет финальным. На этот счет даже велись приговоры с телесетью. Но в результате что-то не сложилось, причины решения не озвучили.

HBO выпустила заявление, в котором поблагодарила создателей за "захватывающую одиссею, поднимавшую планку шаг за шагом". Сериал выходил с 2016 года, было отснято 36 эпизодов. События разворачиваются в футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада", сотрудники которого не знают, что они роботы.

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