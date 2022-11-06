Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:00

Культура

HBO отказалась снимать продолжение "Мира Дикого Запада"

HBO отказалась снимать продолжение "Мира Дикого Запада"

На Красной площади заработал интерактивный музей под открытым небом

В Центральном Манеже проходит выставка, посвященная истории России и Украины

"Кинодача": Михаил Боярский

The City: романтическая комедия "Любовники"

Warner Bros хочет вернуться к работе над культовыми франшизами

В Москве прошел вечер памяти, посвященный столетию Анатолия Папанова

На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратили 47,5 миллиона рублей

"Программа наших передач": "Кружатся диски"

"Мой район. Навигатор": спектакль "Поколение Маугли" вошел в репертуар МХТ имени Чехова

HBO отказалась снимать продолжение американского научно-фантастический сериала "Мир Дикого Запада".

Четвертый сезон завершился в августе. И создатели планировали, что пятый станет финальным. На этот счет даже велись приговоры с телесетью. Но в результате что-то не сложилось, причины решения не озвучили.

HBO выпустила заявление, в котором поблагодарила создателей за "захватывающую одиссею, поднимавшую планку шаг за шагом". Сериал выходил с 2016 года, было отснято 36 эпизодов. События разворачиваются в футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада", сотрудники которого не знают, что они роботы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоИван Лозовойкино
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика