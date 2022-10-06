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Культура

Семейный фильм "Легенды Орленка" вышел на платформе IVI

Семейный фильм "Легенды Орленка" вышел на платформе IVI

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Новинка для всей семьи вышла на платформе IVI. Фильм "Легенды Орленка" с Елизаветой Арзамасовой расскажет о дружбе и мечте. У киноленты – яркий саундтрек, летнее настроение и прекрасный приморский пейзаж.

Действие разворачивается в знаменитом детском лагере. Загадочный незнакомец, который представляется самым старшим вожатым, предлагает детям расследовать тайну семи легенд, волнующую не одно поколение. Команда быстро убеждается, что это больше, чем квест.

Еще на платформе вышел триллер "Вышка" и боевик "Месть Банши" с Антонио Бандерасом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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