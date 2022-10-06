Семейный фильм "Легенды Орленка" вышел на платформе IVI

Новинка для всей семьи вышла на платформе IVI. Фильм "Легенды Орленка" с Елизаветой Арзамасовой расскажет о дружбе и мечте. У киноленты – яркий саундтрек, летнее настроение и прекрасный приморский пейзаж.



Действие разворачивается в знаменитом детском лагере. Загадочный незнакомец, который представляется самым старшим вожатым, предлагает детям расследовать тайну семи легенд, волнующую не одно поколение. Команда быстро убеждается, что это больше, чем квест.

Еще на платформе вышел триллер "Вышка" и боевик "Месть Банши" с Антонио Бандерасом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.