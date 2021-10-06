В кинотеатре "Октябрь" состоялся предпремьерный показ фильма "Не время умирать"

Новый фильм "Не время умирать" о Джеймсе Бонде выходит в российский прокат. Сейчас в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате идет предпремьерный показ.

А уже 7 октября блокбастер смогут увидеть все желающие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.