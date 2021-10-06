В Москве показали документальный фильм о грузинском композиторе Гии Канчели

В московском театре Et Cetera прошел вечер памяти грузинского композитора Гии Канчели. Он – автор музыки для таких культовых советских фильмов, как "Мимино" и "Кин-дза-дза!".

О его жизни и творчестве сняли документальный фильм. Работа над картиной продолжались два с половиной года и проходила в разных странах мира, которые так или иначе связаны с творчеством главного героя. В том числе и в Грузии.

В проекте участвовали близкие друзья Канчели и поклонники его творчества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.