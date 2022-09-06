Вышел российский сериал "Стая" с Павлом Табаковым

Кинокритики порекомендовали обратить внимание на российский сериал "Стая" с Павлом Табаковым. В центре сюжета – группа подростков, которые вот-вот должны сесть в тюрьму. Но в итоге вместо заключения их ждет поход в горы.

"Стая" – ремейк немецкого шоу "Дикая республика". Сериал, который спродюсировал Федор Бондарчук, полностью копирует западный оригинал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.