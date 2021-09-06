Москвичам рассказали о новой постановке Кирилла Серебренникова

В "Гоголь-центре" показывают премьеру, спектакль Кирилла Серебренникова "Декамерон". Это совместная постановка с Deutsches Theater Berlin. Участвуют десять актеров – шесть российских и четыре немецких.

Сюжет основан на новеллах итальянского писателя Джованни Боккаччо, перенесенных в наши дни. Кирилл Серебренников выбрал десять очень разнообразных историй 14 века. Как оказалось, человеческие отношения и страсти не сильно изменились с тех пор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.