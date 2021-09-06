Фестиваль "Спасская башня" завершился в Москве салютом

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" завершился в Москве шикарным салютом.

На этот раз, помимо представителей России, на фестиваль приехали музыканты из четырех стран: Белоруссии, Греции, Катара и Мексики. Выступления военных оркестров собирали максимально возможное число зрителей.

При этом вечер не закончился даже после прощальных залпов. Артисты предупреждали – у них еще много материала, после официального закрытия они устроили неформальное представление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.