Москвичам рассказали о праздновании дня рождения ВДНХ

Порядка 200 мероприятий подготовили на ВДНХ в честь дня рождения выставки. Комплексу исполняется 83 года.

Для горожан подготовлены сразу несколько площадок, в том числе на Центральной аллее. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.