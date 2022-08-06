Новости Москвы: день рождения ВДНХ и фестиваль "Цветочный джем"

ВДНХ отмечает день рождения. Главной выставке страны исполняется 83 года. В честь праздника подготовлена двухдневная программа. Начнется она уже в субботу, 6 августа. Вдоль главной аллеи оборудуют 8 специальных праздничных площадок – каждая посвящена определенному историческому периоду ВДНХ.

Фестиваль "Московское варенье" уже почти завершился, но еще можно попробовать сладости со всех уголков страны. И это не только варенье и джемы. А их, кстати, более 300 сортов. Но и такая экзотика, как десерты из козьего молока или соленая карамель с сосновыми шишками. На 23 площадках по всему городу проходят мастер-классы и дегустации.

Ещё один фестиваль, который проходит в эти дни в Москве – "Цветочный джем: тропическое лето". На улицах и в парках возникли висячие сады, многометровые зеленые стены, цветочные арки и галереи. И даже целые тропические острова. Не обошли флористы вниманием и традиционные для России образы.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.