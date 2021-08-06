В Музее декоративного искусства открылась выставка "100 историй"

В Музее декоративного искусства на Садовом кольце работает выставка "100 историй".

По словам экспертов, это абсолютно новый взгляд на советские тарелки с гербами и бабушкины статуэтки-пылесборники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.