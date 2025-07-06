Секреты окрошки раскрыли в заключительный день фестиваля "Русская кухня-2025"

6 июля в культурно-развлекательном комплексе "Кремль в Измайлово" завершился фестиваль "Русская кухня-2025". Этот день посвятили традиционным холодным супам и секретам их приготовления. В частности – окрошке.

Гостей ждала насыщенная программа: можно было понаблюдать за гастрономическими соревнованиями, а также увидеть шоу в исполнении опытных поваров.

Не обошлось и без рецептов. Шефы раскрыли секреты приготовления холодных блюд, в том числе и супов. Особенно необычной оказалась окрошка Хуа-хин с креветками и кокосовым мацони.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева посетила фестиваль и узнала все секреты приготовления популярных угощений.