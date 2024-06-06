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06 июня, 17:45

Культура

Москва 24 подготовила открытый микрофон для чтения стихов по памяти на Пушкинской площади

Москва 24 подготовила открытый микрофон для чтения стихов по памяти на Пушкинской площади

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Москвичи прочитали стихи на Пушкинской площади в честь дня рождения поэта

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Москвичи прочитали стихи Пушкина в центре столицы в честь дня рождения поэта

6 июня 2024 года исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. По этому случаю Москва 24 подготовила открытый микрофон на Пушкинской площади.

Жители города прочитали пушкинские стихи по памяти. Так, москвичи продекламировали отрывки из письма Татьяны из "Евгения Онегина" и поэмы "Руслан и Людмила", а также стихотворения "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная мгла", "К Чаадаеву", "Я памятник воздвиг нерукотворный".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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