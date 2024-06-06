Несколько сотен издательств представили свои книги на фестивале "Красная площадь"

На юбилейный столичный книжный фестиваль "Красная площадь" в 2024 году свою продукцию привезли 400 издательств. Они предлагают литературу в жанрах современная проза, детская литература, нон-фикшн, а также антикварные издания.

Посетителей торговых рядов будут удивлять не только ассортиментом книг, но и развлекательной программой. До 9 июня для гостей будут проводить встречи с писателями, литературные чтения и концерты.

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