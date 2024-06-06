Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 14:30

Культура

Несколько сотен издательств представили свои книги на фестивале "Красная площадь"

Несколько сотен издательств представили свои книги на фестивале "Красная площадь"

"Сити": столичные мероприятия, посвященные юбилею Александра Пушкина

Москвичи прочитали стихи на Пушкинской площади в честь дня рождения поэта

Новости часа: территории около четырех станций МДЦ-4 будут благоустроены

Гендиректор МХАТа Кехман рассказал, что необходимо ремонтировать прежде всего в театре

Москвичи прочитали стихи Пушкина в центре столицы в честь дня рождения поэта

Маршрут к 225-летию со дня рождения Пушкина опубликовали на портале "Узнай Москву"

Десятый фестиваль "Красная площадь" открыли в столице

"Это Москва. Бизнес": деньги Пушкина

"Моя Москва": Анна Банщикова

На юбилейный столичный книжный фестиваль "Красная площадь" в 2024 году свою продукцию привезли 400 издательств. Они предлагают литературу в жанрах современная проза, детская литература, нон-фикшн, а также антикварные издания.

Посетителей торговых рядов будут удивлять не только ассортиментом книг, но и развлекательной программой. До 9 июня для гостей будут проводить встречи с писателями, литературные чтения и концерты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
культурагородфестиваливидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика