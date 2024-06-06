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06 июня, 09:00

Культура

Жителям Москвы рассказали, как провести свободное время 6 июня

Жителям Москвы рассказали, как провести свободное время 6 июня

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Москвичам представили культурную афишу на четверг, 6 июня. В нее вошли две выставки, кинопоказ и концерт. В Музее Пушкина стартовала экспозиция "Про Пушкина", а в выставочных залах на Арбате – "Пушкин – душа России".

Кроме того, в Музее кино можно будет увидеть советский фильм "Руслан и Людмила" по одноименной поэме Александра Пушкина, а в "Зарядье" состоится концерт, посвященный 225-му дню рождения поэта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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