Москвичам представили культурную программу на 6 июня

Жителям столичного региона рассказали, как провести свободное время 6 июня. В список мероприятий вошли две выставки, кинопоказ и спектакль. Так, в Музее Пушкина и в выставочных залах на Арбате стартовала экспозиция "Про Пушкина", а в доме И. С. Остроухова в Трубниках русскому поэту посвятили экспозицию "Уроки Золотой рыбки".

Кроме того, в кинопрокат выйдет мультфильм "Пушкин и... Михайловское. Начало", а Ленком покажет спектакль "Кабаре Пушкин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.