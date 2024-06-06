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06 июня, 07:45

Культура

Москвичам представили культурную программу на 6 июня

Москвичам представили культурную программу на 6 июня

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Жителям столичного региона рассказали, как провести свободное время 6 июня. В список мероприятий вошли две выставки, кинопоказ и спектакль. Так, в Музее Пушкина и в выставочных залах на Арбате стартовала экспозиция "Про Пушкина", а в доме И. С. Остроухова в Трубниках русскому поэту посвятили экспозицию "Уроки Золотой рыбки".

Кроме того, в кинопрокат выйдет мультфильм "Пушкин и... Михайловское. Начало", а Ленком покажет спектакль "Кабаре Пушкин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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