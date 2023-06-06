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06 июня, 22:30

Культура

Участники социального проекта "Театротерапия" совершили "Квантовый скачок"

Участники социального проекта "Театротерапия" совершили "Квантовый скачок"

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Участники социального проекта "Театротерапия" совершили "Квантовый скачок". Спектакль с таким названием представили в "Геликон-опере".

На сцену вышли дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации – именно для них и существует этот проект, который реализуется при поддержке Департамента культуры Москвы. По словам кураторов программы, благодаря театру дети могут не только раскрыть свои творческие способности, но и быстрее адаптироваться в социальной среде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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