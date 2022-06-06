В прокат вышел фильм "Одна". По сюжету, молодожены летят домой из свадебного путешествия. За полчаса до посадки в них врезается бомбардировщик, самолет разваливается на куски и падает с пятикилометровой высоты. Девушка Лариса чудом выживает и теперь ждет помощи в тайге. Фильм основан на реальных событиях. Настоящая Лариса Савицкая была на съемках и даже приняла участие в написании сценария.

Также в прокат вышел фильм "Пропавшая" с Джерардом Батлером. Герой Батлера – Уилл вместе с женой никак не могут найти общий язык – постоянно ссорятся и собираются разводиться. Вдруг после очередного скандала супруга Уилла исчезает. На уши поднимают полицию, прохожих, родителей, но улик как не было так и нет. В итоге Уилл в одиночку ищет похитителей и в какой-то момент сам оказывается главным подозреваемым.



Кроме того, в прокат вышел фильм "Американская мечта" – полнометражный дебют Логана Джорджа и Селин Хелд, за который они удостоились приза за лучшую режиссуру на фестивале в Остине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.